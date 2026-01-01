Областният управител на Огнян Обрешков сезира компетентните институции за тежкото финансово и управленско състояние на ВиК дружеството в Исперих, както и за задълбочаващи се системни проблеми в организацията на водоснабдителния сектор в област Разград. Това съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Според извършен анализ на публичните финансови отчети „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Исперих е приключило 2024 година със загуба от 563 хил. лева, а през 2025 година е натрупало нови отрицателни резултати в размер на 227 хил. лева. Данните показват сериозно влошаване на финансовата устойчивост на дружеството.

Към края на 2025 година ВиК операторът отчита отрицателен собствен капитал от минус 558 хил. лева, както и непокрити загуби от минали години в размер на 1,612 млн. лева. Общите задължения на дружеството достигат 1,583 млн. лева, като над 1,2 млн. лева от тях са към доставчици.

Особено тревожни, според областната администрация, са задълженията за електроенергия. Само за година те са нараснали значително и към края на март 2026 година възлизат на над 670 хил. евро. В същото време наличните парични средства на дружеството са едва около 180 хил. лева, което поставя под съмнение способността му да обслужва текущите си задължения.

В анализа се посочва, че дружеството функционира при трайно влошени финансови показатели, белези на декапитализация и затруднена платежоспособност. Въпреки това ВиК – Исперих продължава да управлява критична инфраструктура с висока степен на амортизация и ключово обществено значение.

Освен финансовите проблеми, областният управител акцентира и върху структурен проблем в сектора — съществуването на две ВиК асоциации на територията на област Разград. По думите на Огнян Обрешков това затруднява достъпа до европейско и държавно финансиране и възпрепятства реализацията на по-мащабни инвестиции и модернизация на водопреносната мрежа.

В тази връзка до компетентните институции са изпратени анализи, доклади и сигнали с настояване за проверка на състоянието и управлението на дружеството, както и за предприемане на спешни мерки в защита на обществения интерес.

„Когато става дума за водоснабдяване, публичен ресурс и критична инфраструктура, отлагането на решения води до задълбочаване на проблемите. Необходим е ясен институционален подход и дългосрочно решение“, заявява областният управител, цитиран от администрацията.

Темата предизвика и реакция на местно ниво. По време на заседание на Общинския съвет кметът на община Самуил Джевдет Азис заяви, че на този етап общинското ръководство не подкрепя преминаването към друг ВиК оператор. Изказването му бе направено в отговор на писмо от областния управител, съдържащо информация за критичното финансово състояние на ВиК дружеството в Исперих.

Ситуацията поставя на дневен ред въпроса за бъдещето на ВиК сектора в региона и необходимостта от спешни реформи, които да гарантират устойчивостта на водоснабдяването и сигурността на услугите за населението.