Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри Годишния доклад и сравнителния анализ на ВиК сектора за 2024 г.

Анализите се изготвят ежегодно по силата на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите.

Положителни тенденции в сектора

ВиК отрасълът отчита подобряване на ефективността спрямо предходната 2023 г.

Докладът посочва повишено ниво на покритие с ВиК услуги, по-добро качество на питейната вода в големи и малки населени места и по-интензивна рехабилитация на водопроводната мрежа.

Подобрява се и събираемостта на вземанията, както и ефективността на персонала.

В същото време са регистрирани и негативни тенденции – повече аварии по мрежите, лек ръст на загубите на вода и случаи на наводнения, причинени от канализационната инфраструктура.

Производство на зелена енергия от ВиК дружествата

Значителен акцент в доклада е нарастващата роля на възобновяемите източници във ВиК сектора.

През 2024 г. 16 ВиК оператора са произвели 27 414 МВтч електроенергия от собствени източници – биогаз, слънце и вода. Това количество покрива близо 4,5% от общото потребление на сектора.

Тенденцията е част от усилията за енергийна независимост и устойчивост, като тя помага за намаляване на разходите при растящите цени на електроенергията.

Повече дигитализация и контрол на качеството

КЕВР отчита, че ВиК операторите продължават да внедряват информационни регистри и бази данни, които подобряват контрола върху качеството на услугите и управлението на системите.

Все повече дружества изграждат географски информационни системи и регистри на активите, което ще улесни изпълнението на новите европейски изисквания за прозрачност, оценка на риска и информиране на потребителите.

Инвестиции за над половин милиард лева

През 2024 г. във ВиК сектора са вложени 532 млн. лв. инвестиции, сочат данните на регулатора.

От тях 41% са осигурени от ВиК дружествата, а останалите идват от европейски програми, включително „Околна среда“ и „Развитие на селските райони“, както и от държавния бюджет и ПУДООС.

Докладът предоставя и подробна оценка на качеството на услугите и изпълнението на инвестиционните програми на всички публични ВиК дружества с одобрени бизнес планове.

Прозрачност и обществен интерес

Годишният доклад и сравнителният анализ за 2024 г. са публикувани на сайта на КЕВР в раздел „ВиК / Информационна система“.

Там е достъпен и докладът от извършените проверки на дейността на 42 ВиК оператора, приет от Комисията на 12 ноември 2025 г.

С публикуването на тези документи КЕВР изпълнява ангажимента си да осигурява публичност и прозрачност относно състоянието и качеството на услугите по водоснабдяване и канализация — дейност от висок обществен интерес.