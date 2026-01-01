По разпореждане на американския президент Доналд Тръмп и министъра на отбраната Пийт Хегсет днес бяха публикувани доскоро класифицирани документи, свързани с НЛО и извънземен живот. Целта на разсекретяването е да се демонстрира “безпрецедентната прозрачност" спрямо американския народ, предаде Ройтерс.

Разкриването на дългоочакваните документи и снимки на “неидентифицирани аномални феномени” ще бъде последвано от бъдещо публикуване на разсекретени документи, съобщи Пентагонът.

Разсекретени бяха общо 170 документа, включително снимки на “неидентифицирани феномени”, заснети от повърхността на Луната по време на мисията на “Аполо 12” през 1969 г. и стенограма от разговорите на екипажа на “Аполо 17”, описващи неидентифицирани обекти, забелязани от Луната през 1972 г.

В стенограмата от мисията на “Аполо 17” пилотът Роналд Евънс докладва за “няколко много ярки частици или фрагменти или нещо подобно, които се носят около нас, докато маневрираме”.

"Тези документи, останали с гриф "секретно" отдавна подхранваха оправдани спекулации и вече е време американският народ да ги прегледа сам”, каза Хегсет.

Публикуваните досиета вероятно ще породят нов дебат за тайните на правителството и за възможното съществуване на живот в Космоса.

“Дали предишната администрация се е провалила в това да бъде прозрачна по тази тема, с тези нови документи и видеа хората могат да решат за себе си какво, за Бога, се случва”, казва Тръмп в изявлението относно публикуването на документите и добавя: “Забавлявайте се и се наслаждавайте!”

Стъпката бе приветствана от американските конгресмени Тим Бърчет и Ана Паулина Луна, и двамата привърженици на разсекретяването на документите за НЛО. Луна заяви, че още материали се очакват след около 30 дни.

Някои критици определиха разкритията за НЛО като отвличане на вниманието от политическите проблеми на Тръмп, включително непопулярната военна кампания на САЩ срещу Иран и обществения натиск за публикуване на допълнителни досиета, свързани с осъдения сексуален престъпник Джефри Епщайн.

“Наистина не се вълнувам от документите за НЛО. Просто не се вълнувам. Омръзна ми от пропагандата тип „вижте този светещ обект“, написа в социалната мрежа Екс бившата конгресменка от Републиканската партия Марджъри Тейлър Грийн.