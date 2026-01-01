Силно вярвам, че България ще има своята консолидирана позиция във външнополитическите си отношения, каза президентът Илияна Йотова през журналисти на въпрос какво очаква от новото правителство по отношение на външната политика.

"Нашият глас в Европа трябва да бъде точно толкова силен, колкото на останалите 26 страни", посочи Йотова.

Във връзка с критики към новия премиер, че „не гледа към Европа“, Йотова заяви, че това според нея е част от пропагандата на неговите опоненти. Кампанията свърши, изборите свършиха, допълни тя.

БТА

По-рано президентът Йотова и премиерът Румен Радев поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин в памет на загиналите в борбата с нацизма.

Държавният глава ще участва и в церемонията по издигане на знамето на Европейския съюз пред президентската институция по повод Деня на Европа. Преди церемонията президентът Йотова ще прие почетния караул на Националната гвардейска част.

БТА