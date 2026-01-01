Един човек е с опасност за живота, след като автомобил се е врязал в петима пешеходци в центъра на град Нотингам около 01:10 ч. местно време днес, предаде "Би Би Си".

Британските власти съобщиха, че по първоначална информация причината за инцидента е възникнал спор. Шофьорът се издирва.

Площад „Маркет Плейс“ и кръстовищата от „Гедлинг Роуд“ до „Дерби Стрийт“, „Халамс Лейн“ и „Сентръл Авеню“ ще останат отцепени, докато разследването продължава.

„Това беше сериозен инцидент, който предизвика безпокойство в общността. Смятаме, че е възникнал спор и това е довело до насочване на автомобил към група хора“, заяви главен инспектор Руби Бъроу.