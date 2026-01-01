41-годишен мъж, известен на органите на реда и осъждан, е бил задържан в столичния квартал „Дружба“ по време на спецакция на СДВР срещу наркоразпространението. Това съобщиха от полицията.

В дома му криминалистите открили домашна наркооранжерия за отглеждане на марихуана. Помещението било оборудвано с въздуховодна, изолационна и напоителна система за отглеждането на растенията.

Иззети са множество саксии с марихуана, пет пакета тревиста маса с приблизително тегло около 50 г, таблетки екстази, машина за ламиниране, две електронни везни и един въздушен пистолет.

По случая се води разследване. На мъжа е повдигнато обвинение и е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ до 72 часа.

Отново на 7 май в кв. „Красна поляна“ полицейски служители спрели за проверка криминално проявен 25-годишен младеж, за когото униформените имали сведения, че държи и разпространява наркотици.

У него било открито неголямо количество марихуана, като проверката продължила в дома му. При обиска приятелката на мъжа опитала да се отърве от наркотика, като изхвърлила част от него през терасата.

И двамата са задържани с полицейска мярка до 24 часа, а материалите по разследването са докладвани на Софийската градска прокуратура. Общото количество иззета марихуана е около 100 дози, иззети са и около 3500 евро.

Късно вечерта в същия квартал полицаи задържали за срок до 24 часа двама благоевградчани - на 42 и 44 г., регистрирани за кражби и наркотици.

При направената проверка у единия е намерен пакет с 19 дози кафяво прахообразно вещество - фентанил. По случая се води разследване.

Полицейски действия в рамките на спецоперацията на СДВР се провели и на територията на столичното Пето РУ - участък „Кремиковци“, след получена оперативна информация за мъж на 30 години, който разпространява наркотици на територията на кв. „Ботунец“.

Около 10 ч. сутринта на 7 май полицейските служители го задържали заедно с негов клиент - младеж на 26 г., в момент на сделка. Дилърът побягнал, но след кратко преследване бил задържан.

В обитаваното от него жилище били намерени и иззети множество малки пликчета, съдържащи около 100 г зелена тревиста маса (марихуана), близо 50 г бяло прахообразно вещество (амфетамин и кокаин), както и работеща електронна везна.

След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура на дилъра е повдигнато обвинение.

За последните две денонощия в районните управления на територията на София са задържани още 12 души - 10 мъже и 2 две жени с малки количества дрога, предимно марихуана. Те са отведени в ареста с полицейска мярка до 24 часа, а по случаите са заведени бързи производства.