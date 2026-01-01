Голямо количество наркотични вещества е иззето от дома на постоянно пребиваващ в България чужд гражданин, съобщиха от МВР.

Специализираната операция на служители на ГДБОП е проведена на 4 май в Свиленград, задържан е 47-годишен мъж.

В избено помещение на адреса му, са намерени над 10 кг марихуана в 15 полиетиленови плика, над 22 кг синтетичен канабиноид пинака в 11 пакета, 238 г кокаин в 2 найлонови плика, както и 2 бойни пистолета и 59 боеприпаса за тях.

Според събраните доказателства се смята, че наркотичните вещества са предназначени за трафик към Турция. По първоначални данни стойността им възлиза на близо 500 000 евро.

Материалите са докладвани в прокуратурата. Задържаният е привлечен към наказателна отговорност. Той е задържан за 72 часа. Работата по случая продължава.