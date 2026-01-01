Земя на огньовете - така наричат региона край Неапол, където в продължение на десетилетия мафията е заравяла или изгаряла тонове токсични отпадъци. С фатални последици за населението, пише Deutsche Welle.

Черен път близо до Неапол, а от двете му страни се трупат боклуци. Но по-големият проблем е от другата страна на пътя - заровен е в нещо, което на пръв поглед изглежда като зелен хълм.

"Между 1970-те и 1990-те години това място е било използвано като сметище не само за битови, но и за силно токсични отпадъци", обяснява местният жител и активист Алесандро Канавачуоло.

Бомба със закъснител

Никой не знае какво точно лежи под зеленината, покриваща някогашното незаконно депо за опасни отпадъци. А то е само едно от многото в района на Ачера.

От 1970-те години насам тук се изхвърлят всякакви отпадъци - битови, токсични, дори радиоактивни материали. Камората е изхвърляла незаконно отпадъците на фирми от цяла Италия и дори от чужбина. И вместо да ги депонира, просто ги е изгаряла. Оттук идва и името на района: Terra dei Fuochi - Земя на огньовете.

Този печеливш бизнес за мафията и корумпираните власти е с фатални последици за населението. В семейството на Алесандро има вече един починал от рак, разказва неговата братовчедка Орса Канавачуоло. "Баща ми почина с изключително високи стойности на диоксин, форон и поливинилхлорид."

Десетилетия наред отпадъците са тровили хората от региона, в който днес живеят приблизително 3 милиона души.

Антонио Марфела е онколог, а много от пациентите му са от Земята на огньовете. "Ние сме районът на Италия с най-младо население. И би трябвало да сме с най-малко болни хора. Но противно на всякаква логика ние се оказваме най-силно засегнати от болести и имаме най-много нови случаи на рак за една година."

Почти няма семейство в района без заболели или починали. Алесандро, Микеле и други активисти се борят от години срещу отровата в родния им край. А това не се харесва на някои хора. "И Алесандро, и аз сме получавали заплахи от членове на организирани престъпни банди", казва Микеле Панела.

Местните активисти дори заведоха дело пред Европейския съд в Страсбург - и го спечелиха. Сега Италия е задължена да премахне отпадъците и токсичните вещества.

Нужни са милиарди

Но историята не свършва дотук. Защото макар да има промяна - инсталирани са камери за наблюдение, пресечени са над 400 незаконни дейности от този вид, има извършени арести и издадени осъдителни присъди, все още има нарушители, които продължават да изхвърлят и изгарят отпадъци. А тъй като при изгарянето се унищожават надписите и етикетите, трудно може да се установи откъде идват отпадъците.

Тяхното премахване е сравнително лесно. Но понякога под новите отпадъци от години в земята лежат неизвестни токсични вещества. Досега правителството е отпуснало общо 60 милиона евро за саниране на региона. Необходими са обаче най-малко 2,5 милиарда. Затова Алесандро и Микеле се опасяват, че санирането на родния им край ще се провали - заради недостатъчното финансиране. От общо около 90 такива депа работата продължава в 20 от тях.

Заедно с други доброволци Алесандро и Микеле са основали сдружение. Целта е да се документират случаите, при които престъпници изхвърлят нови отпадъци. Така активистите искат да помогнат на властите.

"Това е непрестанна борба. Започнахме я преди 19 години и никога не сме спирали, не сме отстъпили нито на милиметър. Винаги сме намирали сили да гледаме напред към бъдещето", казва Алесандро. Наскоро той е станал баща. И ще продължи да се бори - за дъщеря си и за родното си място.