Американският президент Доналд Тръмп днес обяви в социалните мрежи, че ще бъде обявено тридневно примирие във войната между Русия и Украйна от 9 до 11 май, предаде Ройтерс.

“Честването в Русия е за Деня на победата, но по същия начин е и в Украйна, защото те също имаха значително участие и бяха фактор във Втората световна война. Това примирие ще включва преустановяване на всякакви бойни действия, както и размяна на 1000 пленници от всяка страна”, написа Тръмп в социалната си мрежа “Трут соушъл”.

“Това искане бе отправено директно към мен и аз високо ценя съгласието от президента Владимир Путин и президента Володимир Зеленски. Надявам се, че това е началото на края на много дълга, смъртоносна и тежка война. Продължават преговорите за края на този голям конфликт - най-големия след Втората световна война - и се приближаваме към него всеки изминал ден”, добави американският президент.

Това изявление бе публикувано на фона на взаимните обвинения между Киев и Москва за нарушаване на примирията, които всяка от тях обяви поотделно.

Тръмп призова към 30-дневно примирие между Украйна и Русия

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди тридневното примирие във войната с Русия, което по-рано тази вечер бе обявено от американския президент Доналд Тръмп като част от усилията на САЩ за преговори за прекратяване на продължаващия повече от четири години конфликт, предаде Ройтерс.

Зеленски написа в канала си в "Телеграм", че двете страни ще си разменят и по хиляда пленници.

"Днес, като част от преговорния процес, с посредничеството на САЩ, получихме съгласието на Русия да бъде извършена размяна на военнопленници във формат "1000 за 1000“. Също така трябва да бъде установен режим на спиране на огъня на 9, 10 и 11 май. Украйна последователно работи за връщането на своите хора от руски плен. Наредих на нашия екип оперативно да подготви всичко необходимо за размяната“, съобщи държавният глава.

"Допълнителен аргумент за Украйна при определянето на нашата позиция винаги е решаването на един от ключовите хуманитарни въпроси на тази война, а именно – освобождаването на военнопленниците. Червеният площад за нас е по-малко важен от живота на украинските пленници, които могат да бъдат върнати у дома“, подчерта Зеленски.

"Разчитаме, че Съединените щати ще гарантират спазването на споразуменията от руската страна“, добави той.

Русия също се съгласи с инициативата на американския президент Доналд Тръмп за примирие и за извършването през този период на размяна с Киев на военнопленници във формат "хиляда за хиляда", заяви съветникът на руския президент по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС.

"По указания на президента на Руската федерация Владимир Путин потвърждавам приемливостта за руската страна на предложението, направено преди малко от американския президент Доналд Тръмп за примирие за размяната на военнопленници между Русия и Украйна", каза пред журналисти Ушаков.

Той уточни, че тази договореност е била постигната в телефонни разговори между Русия и САЩ и между представители на САЩ и Киев.