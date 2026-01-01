Ракът на маточната шийка е предотвратим в 99% от случаите, коментира проф. д-р Радка Аргирова, която участва в инициирана от Фондация МОСТ среща на медицински специалисти в Сливен, посветена на превенцията и профилактиката на социално значимите заболявания. Това съобщиха от общинския пресцентър.

„Профилактиката на социално значимите заболявания е много важна за населението. Затова е необходимо да има подготвени хора, които знаят за какво става въпрос“, заяви проф. д-р Радка Аргирова по време на срещата.

По време на лекцията си проф. Аргирова представи информация за рака на маточната шийка, ваксинирането на бременни жени, както и за новостите в терапията на ХИВ инфекцията. България е на второ място в Европа по заболеваемост от рак на маточната шийка и на трето място по смъртност от заболяването, информира вирусологът.

„Битката ни с рака на маточната шийка е част от по-голямата битка за ограничаване на заболеваемостта от всички злокачествени заболявания, причинени от човешкия папиломен вирус, както при жените, така и при мъжете. Най-голям е делът на рака на маточната шийка. Заболяването е предотвратимо в 99 процента от случаите и затова активно се въвеждат програми за ваксинация“, каза още проф. Аргирова.

„Темата за превенцията е изключително важна. Радвам се, че проф. Аргирова е тук, за да чуем повече от утвърден специалист. Това със сигурност е по-лесният начин да се справим с предизвикателствата в здравеопазването и с евентуалните усложнения“, каза заместник-кметът Пепа Чиликова.