Пети блок на атомната централа ще бъде спрян за планов годишен ремонт и презареждане със свежо ядрено гориво днес, 9 май 2026 г., съобщиха от АЕЦ "Козлодуй". От там допълват, че за да бъде осигурена безопасната и надеждна работа на ядрената мощност през следващата горивна кампания на реактора, до средата на месец юни предстои да бъдат извършени необходимите дейности по ремонт и превантивно техническо обслужване на оборудването.

В реактора за трети път ще бъдат заредени касети тип RWFA, произведени от „Уестингхаус“, с което продължава започналият през пролетта на 2024 г. поетапен преход към ново ядрено гориво.

Надеждната работа на пети блок и извършваните анализи потвърждават успешното изпълнение на програмата на АЕЦ „Козлодуй” за диверсификация в ядрено-горивния цикъл. България е първата страна в Европейския съюз, която на практика успешно реализира диверсификация на ядреното гориво за реактор тип ВВЕР-1000. Това бе отчетено като област за добро изпълнение в заключенията на доклада от Десетия преглед на националните доклади на страните по Конвенцията за ядрена безопасност, проведен през април 2026 г. във Виена, допълват от атомната електроцентрала.

Припомняме, че на годишната пресконференция на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) беше съобщено, че преходът към подмяна на оригиналното руско гориво в пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ протича към този момент безпроблемно и според документацията, въз основа на която от АЯР са издали разрешение.