Гийермо Томас Силва спечели втория етап от Джиро д'Италия 2026 след изключително оспорван финал, решен с фотофиниш във Велико Търново, съобщи БНТ. Състезателят на XDS Astana демонстрира най-силен финален спринт и триумфира в един от най-драматичните етапи от началото на надпреварата.

Германецът Флориан Щорк (Tudor) завърши втори, а италианецът Джулио Чиконе (Lidl-Trek) зае трето място.

Силва излезе начело и в генералното класиране с общо време от 9:00:23 часа. Щорк и Еган Бернал са само на 4 секунди зад него.

Етапът от Бургас до Велико Търново, с дължина от 221 километра и над 2600 метра положителна денивелация, се оказа един от най-тежките в българската част на обиколката.

По-рано днес той беше временно спрян заради тежко падане при село Мерданя, община Лясковец - на 23 км от финала във Велико Търново.

При инцидента са пострадали шестима състезатели, част от които са се озовали под мантинелата или в канавката. Към момента няма информация за броя им и тежестта на техните наранявания.

Според телевизионните коментатори на състезанието колоездачите са влезли с прекалено висока скорост - над 70 км/ч - в завой без добра видимост, което е причинило тежкия инцидент.

Джей Вайн е паднал пръв, повличайки останалите състезатели, предаде NOVA. Заедно с Адам Йейтс и Реми Каваня, той е сред най-тежко пострадалите и бе принуден да прекрати участието си в надпреварата. Вайн и Йейтс бяха считани за фаворити за силно представяне в състезанието, като очакванията към британеца бяха да преследва подиум в крайното класиране на обиколката на 31 май.