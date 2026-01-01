Дясноцентристкият лидер Петер Мадяр положи клетва като премиер на Унгария днес, предаде Ройтерс.

Той дойде на власт с обещания за промяна след години на икономическа стагнация и обтегнати отношения с ключови съюзници при предшественика му Виктор Орбан, който управлява страната през последните 16 години.

Припомняме, че ТИСА, партията на новия министър-председател, спечели последните парламентарни избори в Унгария с близо 54%. Формацията на Орбан ФИДЕС остана втора с 38%.

Унгария пише нова история: Кой е Петер Мадяр и как спечели изборите

Мадяр започва политическия си път като част от ФИДЕС, но по-късно се дистанцира от нея. Добива популярност през февруари 2024 г., когато публично обявява, че напуска всички държавни постове. Решението му идва на фона на скандал около президентско помилване, свързано с Каталин Новак. Тогава Мадяр открито критикува начина, по който ФИДЕС управлява страната.

На 15 март 2024 г. той обявява създаването на нова политическа платформа, насочена към граждани, разочаровани както от властта, така и от традиционната опозиция. Така застава начело на партията „Уважение и свобода“ (TISZA) и бързо се утвърждава като водещ опозиционен лидер.

На изборите за Европейски парламент през 2024 г. формацията му постига значителен успех, заемайки второ място след ФИДЕС с близо 30% от гласовете - най-силният резултат за опозиционна формация от 2006 г. насам.