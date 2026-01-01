Европейски средства ще бъдат отпуснати за Унгария в близко време, заяви победителят на парламентарните избори в Унгария след среща в Брюксел с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Мадяр определи разговорите като изключително конструктивни и успешни. По думите му средствата ще помогнат за възстановяването на унгарската икономика и за реализирането на необходимите реформи за изграждане на функционална и хуманна държава.

Той допълни, че е договорено на 25 май отново да посети Брюксел, за да бъде финализирано споразумение, което да проправи пътя за възможно най-бърз достъп на страната до европейското финансиране, възлизащо на трилиони унгарски форинти (7.8 милиарда евро). Мадяр увери още, че ЕС няма да налага условия, които противоречат на интересите на Унгария.

Европейската комисия блокира достъпа до тези средства заради преценка, че правителството на Виктор Орбан е нарушило стандартите на ЕС, свързани с върховенството на закона. Част от замразените средства - около 11 милиарда евро от Фонда за възстановяване след пандемията от КОВИД-19 трябва да бъдат усвоени до средата на август. В противен случай ще бъдат окончателно загубени.

"Обсъдихме необходимите стъпки за отблокиране на средствата на ЕС за Унгария, които са замразени заради опасения, свързани с корупция и върховенството на закона", написа Фон дер Лайен в Екс.

Представители на двете страни вече проведоха две срещи след убедителната победа на 12 април на унгарските парламентарни избори на партията на Мадяр - ТИСА, която му осигури две трети мнозинство в парламента и възможност за промени в конституцията. По оценки на представители на ЕС именно това мнозинство ще му позволи бързо да приеме необходимите законодателни промени за отключване на средствата, чието усвояване е обвързано със срокове.