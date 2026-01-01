Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че е разговаряла с победителя в парламентарните избори в Унгария Петер Мадяр и че трябва да се работи бързо за въвеждането на реформите, необходими за отблокирането на средствата от Европейския съюз за тази страна, предаде Ройтерс.

„Обсъдихме неотложните приоритети“, заяви Фон дер Лайен в публикация в „Екс“.

„Трябва да се работи бързо за възстановяване, превеждане в съответствие и реформи. Възстановяване на върховенството на закона. Привеждане в съответствие с нашите общи европейски ценности. И реформи, за да се отключат възможностите, предлагани от европейските инвестиции“, добави тя.

Миналия месец Унгария заяви, че ще блокира жизненоважния заем от ЕС за Украйна в размер на 90 милиарда евро.