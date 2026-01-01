Виктор Орбан напоследък плаши унгарците с растящи цени на горивата, а във Виена може да се зареди на същата цена като в Будапеща. В Чехия, България и Полша горивата са значително по-евтини, отколкото в Унгария.

Това заяви лидерът на унгарската опозиция Петер Мадяр в разгара на предизборната кампания, предаде БГНЕС.

„Днес световната цена на суровия петрол е по-ниска, отколкото през 2010 г., когато Орбан пое управлението. Въпреки това на бензиностанциите цената на бензин А95 е почти двойно по-висока спрямо 2010 г. Защо? Защото Орбан значително увеличи всички данъци върху горивата, включително акциза и ДДС, а курсът на форинта също отслабна сериозно“, подчерта Мадяр.

Опозиционният политик посочи, че премиерът Орбан не управлява ефективно и не проявява интерес към непрекъснато влошаващото се положение на унгарските граждани и предприятия: „Вместо това той избира да лъже, да насажда омраза и да обременява страната с едни от най-високите данъци в Европа.“

БГНЕС припомня, че парламентарните избори в Унгария ще се проведат на 12 април. Партията ТИСА на Мадяр води с около 10% срещу ФИДЕС на Орбан, показват повечето социологически проучвания.