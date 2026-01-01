Служебният министър-председател Андрей Гюров беше посрещнат от генералния секретар на НАТО Марк Рюте в щабквартирата на НАТО.

„Вашата страна наистина полага значителни усилия за НАТО и аз искрено искам да ви благодаря за това и да ви поздравя както по отношение на разходите, така и по отношение на подкрепата за Украйна - винаги последователна. Такива сте и когато става въпрос за опазването на сигурността на НАТО – Източния фланг, Черно море, ние винаги можем да разчитаме на вас. Наистина искам да ви приветствам тук и очаквам с нетърпение нашите дискусии, както и да науча от вас как можем да направим повече, за да гарантираме сигурността на един милиард души чрез големия принос, който България дава на Алианса“, обърна се Рюте към Гюров във видео, излъчвано във Facebook страницата на Министерския съвет.

„Срещаме се в един изключително нестабилен момент - агресивната война на Русия срещу Украйна поставя под въпрос основите на международния ред и международното право и представлява заплаха за европейската и евроатлантическата сигурност“, посочи от своя страна Гюров.

„Не само това, но наблюдаваме и значително нарастване на хибридните заплахи. Наблюдаваме дезинформация, а също и конкретни опити за подкопаване на демократичните институции на Съюза. Затова за нас това не е абстрактна дискусия. Това са реални предизвикателства, които се случват на прага ни. Регионът на Черно море, както споменахте, е много важен. Някога той беше коридор за свързаност и търговия, а сега е арена за геополитическа конфронтация“, добави Гюров.

Служеният премиер увери Рюте, че България остава непоколебима в ангажиментите си към НАТО. „Дори като временно правителство нашата роля е да се придържаме към курса, да продължим да се съобразяваме изцяло с решенията на НАТО, да продължим да допринасяме за колективната отбрана, тъй като за нас сигурността не е нещо, което може да се разделя. Затова, независимо дали става дума за Черно море, Украйна или други региони, това засяга всички ни и България ще остане твърдо на страната на своите съюзници“, увери още Андрей Гюров.

„Опитът ми показва, че преходните правителства могат да направят много. Затова разчитаме на вас“, отвърна от своя страна Рюте.