Политическото напрежение преди изборите ескалира, след като депутатът Калин Стоянов обяви, че подава сигнал до прокуратурата за предполагаем натиск чрез МВР, а бившият вътрешен министър Иван Демерджиев отвърна остро, отричайки обвиненията и заплашвайки със съдебни действия за набеждаване.

Припомняме, че народният представител Калин Стоянов обяви, че ще подаде сигнал до Софийската градска прокуратура за предполагаем политически натиск чрез структурите на МВР. Той твърди, че се подготвят действия срещу представители и симпатизанти на ДПС в Кърджали, като отправи обвинения към бившия служебен министър Иван Демерджиев

Малко по-късно самият Иван Демерджиев отвърна със статус във Facebook с думите „не приемам за сериозно да отговарям на хора, на които Пеевски им диктува фейсбук статусите, но приемам сериозно опитите да бъде очернено името ми“.

Стоянов твърди: Демерджиев е наредил масови арести на активисти и кметове на ДПС

„Схемата е ясна - определени “медии”, умишлено ги слагам в кавички, защото те отдавна са станали партийни органи, пускат провокация. Оттам будният гражданин Калин Стоянов се “сезира” и тръгва да подава сигнал срещу мен. Нито мога, нито искам да нареждам арести. Нямам нито правомощия, нито желание да го правя. Нещо много важно - за разлика от будния гражданин Калин Стоянов, аз не съм използвал МВР като бухалка“, заяви той.

За него правото и справедливостта са над всичко. „За разлика от същият този юрист, завършил емблематичен факултет, аз познавам закона и знам, че няма как да бъдат арестувани от полицията хора, които са включени в листа на санкционирания по Магнитски негов началник и се ползват с имунитет“, категоричен бе Демерджиев.

„Ако Стоянов действително е подал сигнал срещу мен, ще защитя името си и ще подам на свой ред сигнал за набеждаване. Защото вярвам, че справедливостта е битка и ще водя тази битка до края , включително срещу Пеевски и неговите слуги“, заключи ексминистърът.