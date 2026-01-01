Бившата полицейска служителка Симона Радева, осъдена на 5 години затвор за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след катастрофа, която отне живота на две млади жени на софийския бул."Черни връх", поиска от Софийския градски съд да бъде оправдана. Това предаде БНР.

За същото настоя и адвокатът ѝ Марио Найденов, според когото първоинстанционният Софийски районен съд е постановил ефективното наказание само по предположения и без да вземе предвид всички доказателства по делото.

От прокуратурата определиха 5-годишната присъда като законосъобразна и поискаха тричленният съдебен състав да я потвърди. Според обвинението във фаталната нощ на 5 юли 2022 г. Радева е занесла стълба на Семерджиев, с която той се покатерил и влязъл през прозореца в жилището си, след като не е успял да намери ключовете от апартамента.

Решението се очаква в следващите месеци.

Самият Семерджиев вече изтърпява постановената от три съдебни инстанции 20-годишната присъда за смъртта на Хариет Стефанович и Христина Дилева.