Новият заместник областен управител на Кърджали е Георги Янев. Той бе представен официално пред медиите от областният управител Бисер Николов.

Янев е магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София, както и магистър по право от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Бил е юрисконсулт в строителна компания в Кърджали и управител на счетоводна кантора. Бил е ръководител на банка. Работил е в бюро по труда и в Държавен финансов контрол.

Янев поема поста от досегашния заместник областен управител Гюрай Сюлейман, изпълняващ длъжността по време на служебното правителство.