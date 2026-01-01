Следващата стъпка при изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“ е подписване на инженерингов договор, който ще донесе яснота при осигуряването на доставките и отговорностите. Тази стъпка ще бъде направена до 2027 г. Това заяви изпълнителния директор на проектната компания "АЕЦ "Козлодуй" Петьо Иванов.

Иванов не се ангажира с даването на цена за проекта, като заяви, че се обсъждат няколко сценария с новото правителство.

"Нуждаем се от този проект, защото искаме да бъдем независими, но и заради икономическите ползи от проекта. По време на строителството очакваме 9 млрд. евро да се добавят към българския БВП. Проектът е нова възможност за квалифициране на кадри. Всяко инвестирано евро ще донесе 2,7 евро. Очакват ни 60 години на генериране на енергия, през които 55 млрд. евро ще се прибавят към българската икономика", каза Иванов.