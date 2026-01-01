Надпреварата за домакинството на най-гледания музикален конкурс в Европа - Eurovision Song Contest 2027 - вече набира скорост.

След впечатляващото представяне на DARA във Виена, кметът на Бургас Димитър Николов публично заяви амбицията градът да приеме следващото издание на конкурса.

Бургас с голяма заявка: Градът иска „Евровизия 2027“

В профилите си в социалните мрежи градоначалникът публикува кратко видео, в което отпива кафе от чаша с надпис „Eurovision Song Contest Burgas 2027“ и отправя послание, което бързо привлече вниманието онлайн.

„Мисията продължава, каузата си заслужава. Бангаранга!“ С този жест Бургас официално се позиционира сред кандидатите за домакинство, още преди да е стартирала формалната процедура по избор на град.

Припомняме, че освен Бургас - София, Пловдив, Варна изявиха желание да посрещнат „Евровизия 2027“

Четири български града в битка за „Евровизия 2027“ – кой ще е домакин и какви са критериите

София е готова да посрещне „Евровизия“ през 2027 година. Това заяви столичният кмет Васил Терзиев, който посрещна DARA на летището в София. „Нямаме търпение и искаме да благодарим на Дара, че ни създаде точно тази работа“, каза столичният кмет.

„Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство. Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно. И ще бъде“, написа кметът на Бургас Димитър Николов във Фейсбук.

Варна има и силни аргументи да бъде домакин на „Евровизия 2027“, защото има културна памет, туристически потенциал, утвърдена международна сцена и младежки дух.Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев.

Икономист: DARA донесе на България милиони евро за икономиката

Според него градът има опит и в организирането на мащабни събития, като дава пример с Международния музикален фестивал „Варненско лято“, който е сред най-старите фестивали в Европа и тази година отбелязва своята 100-годишнина.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров и ме попита: "Взето ли е вече решението къде да се състои „Евровизия 2027“, защото моите намерения са сериозни?" Това разказа министърът на културата Евтим Милошев.