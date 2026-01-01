В 783 училищата в страната се провежда изпитът по български език и литература за зрелостниците. Той официално започна в 8.30 ч. Вече беше изтеглен вариант 8, по който може да се пише интерпретативно съчинение или есе.

"На всички зрелостници ще пожелая да са спокойни, да са уверени, да четат внимателно, да покажат това, което са натрупали като знания и умения в продължение на цялото си училищно обучение и преди всичко да разчитат на собствените си сили", заяви пред БНТ Евгения Костадинова, директор на дирекция.

Колко точно дванайстокласници ще се явят ще стане ясно след приключването на матурата по-късно днес.

"В съдържателно отношение всичко е познато на зрелостниците. По традиция работят върху 41 задачи, които са в изпитния вариант, в рамките на 4 астрономически часа. Максималният брой точки, които могат да получат, е 100. Чисто в организационно отношение е направена една крачка, която да ги облекчи. В процедурата засекретяване на изпитните работи, вместо да откъсват идентификационната си бланка и да я поставят в малко пликче, по технически начин изпитната им работа се анонимизира, така че трябва да са спокойни, че проверката на изпитните работи се осъществява в анонимна среда", допълни тя.

Евгения Костадинова отново подчерта, че не е имало изтичане на информация за матурите от страна на образователното министерство, а само сигнали, които не са се потвърдили или проблем на ниво училища: "Всичко по отношение на държавните зрелостни изпити се осъществява в контролирана среда, в присъствието на представители на Главна дирекция "Национална полиция" и други правоохранителни органи. Така че нека вашите зрители нямат притеснение. Всичко е в контролирана среда и при стриктни мерки за сигурност."

За матурата са ангажирани 13 800 квестори. Зрелостниците са разпределени в 783 училища и 4320 изпитни зали. 53 652 зрелостници са заявили желание да положат матура по Български език и литература.

Няма промяна във формата на теста за ДЗИ по български език и литература. Изпитът включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи със свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе). Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст и за извличане на информация. Максималният брой точки от изпита е 100.

Втората задължителна матура е на 22 май 2026 г., петък. На нея се очаква да се явят 24 381 зрелостници.

В последната седмица на май са матурите по желание. Те се провеждат между 26 и 29 май 2026 г.

