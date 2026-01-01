Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви пред репортери, че разполагането на американски войски в Полша е отложено, но добави, че не е вярно твърдението, че войските ще бъдат изтеглени от Европа, предаде Ройтерс.

Съобщенията за евентуалната отмяна на разполагането на 4000 войници в Полша предизвикаха остри критики от страна на американски законодатели, които се опасяват, че президентът Доналд Тръмп би могъл да изостави европейските съюзници.

Ванс заяви на брифинг в Белия дом, че САЩ искат да насърчат Европа да „поеме по-голяма отговорност“ за общата отбрана.

„Не става дума за изтегляне на всеки един американски войник от Европа. Става дума за преразпределяне на някои ресурси по начин, който да максимизира американската сигурност. Не мисля, че това е лошо за Европа“, каза той.

НАТО: Намаляването на броя на американските военни в Европа не е нещо необичайно

САЩ преразглеждат присъствието си в Европа и отдавна се очаква да го намалят на фона на изказванията на Тръмп, че НАТО трябва да поеме по-голяма роля в отбраната на Европа.

Пентагонът все още не е описал подробно как си представя бъдещото разполагане на войски на континента.

„Не сме намалили броя на войските в Полша с 4000 души. Това, което направихме, е, че отложихме разполагането на войски, които щяха да отидат в Полша. Това не е намаление, а просто стандартно забавяне на ротацията, което понякога се случва в такива ситуации“, каза Ванс.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел снощи потвърди, че има „временно забавяне“ и заяви, че то е резултат от намаляването на броя на разположените в Европа бригадни бойни групи от четири на три.

Намаляването е „резултат от всеобхватен, многопластов процес, фокусиран върху разполагането на американските сили в Европа“, написа Парнел в публикация в Екс.

„Министерството ще определи окончателното разположение на тези и други американски сили в Европа въз основа на по-нататъшен анализ на стратегическите и оперативните изисквания на САЩ, както и на способността на нашите съюзници да предоставят сили за отбраната на Европа“, каза Парнел.

Той добави, че министърът на отбраната Пийт Хегсет снощи е разговарял с полския си колега Владислав Кошиняк-Камиш, както и че ще бъдат поддържани „тесни контакти с нашите полски колеги по време на този анализ, включително за да гарантира, че САЩ запазват силно военно присъствие в Полша“.