Общо 19 фалшиви банкноти с номинал 50 евро са открити в дом в село Свирково, община Симеоновград, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

След сигнал за 65-годишен мъж, който се опитал да прокара в обръщение една от неистинските банкноти в хранителен магазин, от полицията са претърсили жилището му и са открити парични знаци на обща стойност 950 евро. Мъжът е задържан до 24 часа по образувано досъдебно производство. Работата по разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура, допълниха от полицията.

Предходният случай със задържане на фалшиво разплащателно средство в област Хасково бе пак в Симеоновградско. На 23 февруари 21-годишен клиент на кафене в общинския център се опита да плати с две фалшиви купюри от 20 евро.