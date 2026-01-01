Часове след големия триумф на DARA и нейната Bangaranga на "Евровизия" в службата на Европейския съюз за интелектуална собственост бе подадена заявка за регистрация на "Bangaranga" като европейска търговска марка. Това беше само началото и последваха още и още заявки. Това обаче няма как да стане, категорични са от „Вирджиния Рекърдс“.

Музикалната компания излезе с официална позиция, в която заявява, че върху заглавието, текста и всички защитими елементи на песента „Bangaranga“ са възникнали авторски права още през 2023 година, съгласно българското и европейското законодателство.

От „Вирджиния Рекърдс“ определят опитите на трети лица да регистрират търговски марки, свързани с песента, като „недобросъвестни опити за присвояване на чужда репутация, популярност и отличителност“, изградени след огромния успех на парчето и представянето му на „Евровизия“ 2026.

В позицията си компанията подчертава, че Bangaranga вече се радва на „изключителна обществена разпознаваемост“ и широка международна популярност, превръщайки се в символ на национална гордост след историческия успех на България в конкурса.

От музикалния лейбъл предупреждават, че ще бъдат предприети всички необходими правни действия за защита на правата и законните интереси на правоносителите. Те призовават всички лица, подали или подготвящи подобни заявки, доброволно и незабавно да оттеглят действията си, за да избегнат последващи административни и съдебни производства.

„Екипът на Вирджиния Рекърдс“ завършва позицията си с категоричното послание, че защитата на интелектуалната собственост около Bangaranga ще бъде отстоявана с всички законови средства.