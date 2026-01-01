Нашата цел е да не са занимава парламентът с кухи неща, да не правим безсмислени спорове и разговори, да се съсредоточим върху правенето на законопроекти, които да минават бързо и смислено, да можем да направим повече от пет законопроекта на седмица, което по досегашния правилник е трудно възможно - това каза Антон Кутев от "Прогресивна България" в кулоарите на парламента.

"По никакъв начин не искаме да ограничаваме опозицията. Чувах глупости как законодателната инициатива се била ограничавала – нищо подобно. Тя се дава от Конституцията, те имат право да правят колкото искат законодателни инициативи", посочи той.

"Нито едно от правилата, които в момента предлагаме, не е ново. Това са правила, които до преди четири-пет години важаха в Народното събрание. Последните четири-пет Народни събрания направиха куп промени, които накрая доведоха до 7% рейтинг на парламента. Всичко, което правим в момента, е с идея да направим по-работещ парламент, да издигнем ролята на парламента и доверието в него, защото това е необходимо", заяви Кутев.

Направете сметка предишното Народно събрание с колко неприети закона е свършило. Целта е да постигнем ситуация, в която да можем да разглеждаме законопроектите на всички, за да може накрая да имаме резултат, каза той. По думите на Кутев 48 подписа, необходими за свикване на временна комисия, изобщо не са непреодолимо много. Само днес имаме едно и също искане за временна комисия, внесено от две парламентарни сили.

"Считаме, че затягайки законодателната инициатива и реда в парламента, ние ще върнем неговия рейтинг, защото ще го накараме да се занимава с неговата работа - законодателството", каза още Антон Кутев. Попитан дали опозицията губи парламентарно време, той отговори "не казвам, че губи парламентарно време, а че парламентарното време трябва да се използва за законодателство".