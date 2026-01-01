Автоматичен външен дефибрилатор (АВД) е инсталиран на метростанция „СУ Св. Климент Охридски“, съобщиха от „Метрополитен“ ЕАД във фейсбук страницата си. С поставянето на устройството броят на дефибрилаторите в софийското метро достига 18.

От дружеството посочват, че автоматичният външен дефибрилатор е портативно устройство, което анализира сърдечния ритъм при внезапен сърдечен арест и при необходимост подава животоспасяващ електрошок. Устройството работи с гласови инструкции на български език и може да бъде използвано и от хора без медицинска подготовка.

Първите четири дефибрилатора са били закупени от „Метрополитен“ ЕАД след проведено обучение по Basic Life Support и решение за стартиране на програма за автоматична дефибрилация в метрото.

Следващите 14 устройства са осигурени чрез дарителски инициативи на частни компании с участието на Фондация „Първите три минути“, а последният дефибрилатор е дарение от Commerzbank AG.

Дигиталната карта на автоматичните дефибрилатори в София е създадена в рамките на проект на фондацията с финансовата подкрепа на Столична община по Програма „Европа 2024“.