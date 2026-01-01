Пейчо Пейчев е новият заместник областен управител на Силистра, е назначен на поста със заповед от министър-председателя, съобщиха от администрацията.

При встъпването в длъжност Пейчев беше представен официално пред екипа на областната администрация от областния управител Николай Неделчев.

Новият заместник областен управител е на 32 години, икономист, възпитаник на Стопанска академия „Димитър Ценов“, където е придобил бакалавърска степен по „Икономика на туризма“ и магистърска степен по „Счетоводство и одит на нефинансови предприятия“.

Професионалният опит на Пейчев е свързан със земеделската кооперация „Нива - 93“ в село Проф. Иширково, където в продължение на 11 години е работил като счетоводител, а впоследствие – и като главен счетоводител.

В Областната администрация Пейчев ще отговаря за ресорите „Координация“, „Административен контрол“, „Икономика“, „Държавна собственост“, „Регионално развитие“, „Социални и хуманитарни дейности“.

Припомняме, че Пейчо Пейчев беше кандидат за народен представител в 20-и МИР - Силистра от листата на коалиция „Прогресивна България“.