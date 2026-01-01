Сръбският президент Александър Вучич ще бъде на официално посещение в Китай от 24 до 28 май 2026 г. по покана на президента Си Дзинпин, съобщи Президентството на Сърбия.

На пресконференция на 16 май Вучич обяви, че скоро ще пътува до Китай. Той заяви, че смята това пътуване за връх в кариерата си, защото ще посети Пекин след президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин.

Сръбският президент каза тогава също, че „очаква много“ от посещението в Китай.

„Просто не губете от поглед колко промени са настъпили. Увеличихме износа за Китай 330 пъти. Имахме нула фабрики, днес имаме 37 китайски фабрики в страната ни. Очакваме много, подготовката е в ход – най-сериозната досега и за мен, като политически ветеран, това е връх в кариерата ми и вероятно най-значимото посещение за гражданите на Сърбия“, заяви Вучич в Двореца на Сърбия на 16 май.