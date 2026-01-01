Гръцките власти заловиха предполагаем трафикант и 12 мигранти, натъпкани в лека кола, близо до гръцко-турската граница при река Марица (Еврос), съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, позовавайки се на съобщение на гръцката полиция.

Според съобщението автомобилът, който е предназначен да превозва максимум пет души, бил спрян на полицейски контролен пункт късно снощи в района на селата Кастанес и Виса и в него били установени предполагаемият трафикант, за който се посочва че не е гръцки гражданин, и 12-те мигранти.

Всяка година хиляди мигранти преминават през Марица, за да влязат в Гърция по суша от Турция, въпреки оградата, която гръцките власти са изградили по протежение на част от границата, отбелязва медията. Неотдавна гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви, че Атина планира да удължи оградата по сухопътната си граница с Турция, голяма част от която минава по течението на река Марица (Еврос), с цел подобряване на сигурността и намаляване на преминаванията на нелегални мигранти.

По официални данни около 2300 от общо 9300 души, които са влезли незаконно на гръцка територия от началото на годината, са минали през сухопътната граница между Гърция и Турция, отбелязва „Катимерини".