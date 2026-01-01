За втори път Районният съд в Лом пренасрочва за друга дата делото за разглеждане искането на прокуратурата за отстраняване от длъжност на кмета на Лом Цветан Петров, съобщиха от пресслужбата на Окръжния съд в Монтана.

Пренасрочването е по молба на наблюдаващия прокурор, а първият път беше по молба на защитата. Първоначално делото беше насрочено за 21 май, а след това за 26 май. Сега е определена дата 28 май от 11:00 часа.

От Окръжния съд в Монтана съобщиха, че искането на Районна прокуратура – Монтана, Териториално отделение – Лом, е внесено в Районен съд – Лом на 12 май 2026 година, в края на работния ден. Съгласно вътрешните правила е разпределено на съответния дежурен съдия – Боряна Александрова, от която е постъпил самоотвод. Делото е докладвано на председателя и е разпределено на следващия по дежурство съдия – Борислава Славчева, от която също е постъпил самоотвод. Отново е извършено разпределение на следващия по дежурство съдия – Борислав Тончев, който с разпореждане от 18 май 2026 година е насрочил делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 21 май от 14:00 часа. Същият ден е постъпила молба от адвоката на защитата за отлагане на делото, поради служебна ангажираност в Районен съд – Берковица. Съдия-докладчикът е уважил молбата и е пренасрочил делото за друга дата – 26 май, също от 14:00 часа. На 19 май е постъпила молба от наблюдаващия прокурор за пренасрочване на делото за друга дата, поради което делото е насрочено за 28 май 2026 година от 11:00 часа.

И двете отлагания по делото са направени по искания на страните, а не по инициатива на съда, посочват от Окръжния съд в Монтана.

Делото е образувано по искане на Районна прокуратура – Монтана. То е на основание член 69, алинея 2, от Наказателно-процесуалния кодекс, в който е записано, че в досъдебното производство съответният първоинстанционен съд се произнася по искане на прокурора еднолично в открито заседание с участието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник“.

На 12 май Апелативна прокуратура – София съобщи, че срещу Цветан Петров е повдигнато обвинение за престъпление срещу политическите права на гражданите – купуване на гласове.

На 13 май граждани на Лом направиха митинг през сградата на местната община и поискаха оставката на кмета Цветан Петров.

Цветан Петров заяви за БТА, че няма да говори по случая, докато не приключи досъдебното производство.