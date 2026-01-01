Първият в България случай на сериозното заболяване по лозовите масиви фитоплазмоза е регистриран в община Свищов, предприети са спешни мерки. Това стана известно на среща на областния управител на Велико Търново Марин Богомилов и заместника му Петър Димитров с директора на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Станимир Спасов, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

„Това е първият случай на фитоплазмозата по лозите, която е карантинно заболяване в България. Засегнати са около 30 000 декара насаждения от елитни сортове. В момента се извършват лабораторни изследвания и се предприемат мерки за ограничаване на заболяването, за да не се наложи изкореняване на лозите“, обясни д-р Спасов.

Той увери областния управител Марин Богомилов и заместника му, че Областната дирекция по безопасност на храните извършва множество дейности, свързани с опазване здравето на гражданите и нормалното функциониране на фермите в региона.

„Имаме структури в цялата Великотърновска област. За съжаление, през последните години животните в региона от 30 000 намаляха на 18 000. Фермерите се плашат от бюрократичните изисквания и огромната бумащина. Другият проблем е недостигът на кадри“, каза също Станимир Спасов.

По време на работната среща бяха обсъдени мерките по организацията на Националния събор на овцевъдите край Лясковец.

Спасов увери областната управа, че в сезона на ученическите екскурзии са засилени проверките на храната, предлагана в хотелите и ресторантите.

„Областна администрация е мост между институциите, общините и държавата. При необходимост ще съдействаме незабавно. Важно е навременно решаване на възникнали кризисни ситуации“, каза областният управител Марин Богомилов.