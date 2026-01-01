С настъпване на благоприятни метеорологични условия от днес е възстановена работата по реконструкцията на бул. „Александър Стамболийски“, който е сред приоритетните обекти в програмата на Столичната община. Това съобщи заместник-кметът по направление обществено строителство Никола Лютов.

Строително-монтажните работи бяха временно преустановени поради зимните условия, като бе съставен акт образец 10.

Изпълнението на обекта е над 80%, финансирането е по чл. 113 от държавния бюджет за 2025 г, като част от средствата за обекта бяха осигурени тази година.

В участъка по бул. „Александър Стамболийски“ от ул. „Антон“ до бул. „Константин Величков“ е въведена временна организация на движението със затваряне на трасето. След настъпване на подходящи атмосферни условия ще бъдат довършени предвидените дейности – изкопни и насипни работи, изграждане на пътната конструкция, полагане на асфалтови пластове, изпълнение на сградни канализационни и водопроводни отклонения, настилки по алейната мрежа и озеленяване и градско обзавеждане.

Проектът включва и значителни подобрения на околната градска среда като засаждане на храсти, дървета и цветя.

Основни дейности от ремонта на бул. “Александър Стамболийски“:

✅ Обновяване на 3,4 км трамвайно трасе;

✅ Нови 137 контактни стълба;

✅ Подмяна на настилки и тротоари с достъпна среда;

✅ Нов водопровод + отклонения;

✅ Нова канализация, осветление и електромрежа;

✅ Нови, удължени трамвайни спирки;

✅ Монтиране на парапети и тактилни ивици.