Силен взрив е бил чут в близост до международния град Ербил в автономния регион Иракски Кюрдистан, съобщиха журналисти от AFP, които са видели дим да се издига непосредствено извън оградата на летището.

Свидетел е заявен, че по-рано сутринта са били чути още два подобни взрива.

Ербил е място на голям американски консулски комплекс, а на летището са разположени сили от водената от американската коалиция.

Автономният регион Иракски Кюрдистан от години е стратегическа точка на напрежение в Близкия изток, служейки като място за разполагане на войски от международната коалиция, ръководена от САЩ, и домакин на значими американски консулски комплекси. Районът системно е обект на атаки, които често се осъществяват с дронове срещу американски бази и интереси. Тази динамика се развива в контекста на продължително непряко противопоставяне между Съединените щати и Иран на иракска територия.През последните дни редица инциденти изостриха ситуацията. Едно от ключовите събития, случило се ден преди текущите репортажи, е нападението, което принуди управляваното от американската компания HKN Energy петролно находище в района Сарсанг, провинция Дохук, да преустанови добива. Министерството на природните ресурси на Кюрдистан официално потвърди този акт, осъществен с два дрона. Като пряка реакция и предпазна мярка, повечето чуждестранни петролни компании в региона временно спряха производството си.Успоредно с това, късно същата нощ, италианска военна база в Ербил беше ударена от ракета. Италианското министерство на отбраната и външните работи незабавно потвърдиха инцидента, като съобщиха, че италианските военнослужещи са се скрили в бункери, съгласно приетите протоколи за безопасност. Тази институционална мярка подчертава бързия отговор на властите при подобни заплахи.В по-широк план, ден преди ракетното нападение срещу италианската база, елитният Ирански корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) пое отговорност за атаки срещу американски бази в Бахрейн, включително базата на Пети флот на военноморските сили на САЩ, както и три други обекта в Иракски Кюрдистан. Този акт е част от поредица от действия, които Иран предприема в отговор на американски и израелски операции. Властите в Багдад, от своя страна, многократно са заявявали своята политика да не желаят страната да бъде въвличана пряко в регионалния конфликт, макар и до момента Ирак да остава засегнат.