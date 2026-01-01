Пожар избухна в стълбищната клетка на блок 1 в добричкия квартал „Балик“.

Това съобщи директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Дарин Димитров.

Пожар избухна в апартамент в сграда в Бургас, евакуираха хора

Огънят е тръгнал от стар диван, намиращ се на един от етажите на блока.

Първоначално заради задимяване на стълбището по етажите е имало обаждания, че част от живеещите не са успели да напуснат своевременно жилищата си, но хората са евакуирани, няма сериозно пострадали.

На място са изпратени екипи на пожарната, полицията и "Спешна помощ".