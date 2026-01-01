Надлимитната дейност, извършена от болниците през декември 2025 г. и януари 2026 г. и отчетена за заплащане, е повече от 9 милиона евро, каза пред журналисти Станимир Михайлов, председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и заместник-министър на финансите, след заседание на надзорниците.

По думите му в съответствие с разпоредбите на Закона за здравното осигуряване тази дейност няма да бъде заплатена. Няма да има засега и промяна в индикативните стойности за лечебните заведения, каза още той.

Дефицитът на НЗОК е над 400 млн. лева

В отговор на въпрос какво би могло да се промени, за да не бъде формирана надлимитна дейност, Михайлов посочи, че това е тема, изискваща сериозен и дълъг разговор не само между институциите, а с всички съсловни организации. Според Михайлов за да бъде решен този въпрос, е нужен национален консенсус.

Запитан за хода на съдебното дело, заведено от болница "Св. Анна" срещу НЗОК за неразплатена надлимитна дейност, Михайлов посочи, че този въпрос не е обсъждан, но това е тяхно право.

Д-р Иван Маджаров: Лимитите на болниците остават, докато съдът не ги отмени отново

Михайлов посочи, че няма информация за заведени други съдебни дела за неразплатена надлимитна дейност от страна на други болници. Според ръководството на болницата НЗОК не е заплатила извършена и отчетена медицинска дейност за периода август - ноември 2025 г.

Ищецът претендира сумата от 525 775,58 евро главница и 5573,79 евро обезщетение за забава, ведно със законната лихва.