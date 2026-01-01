По разпореждане на Европрокуратурата служители на финансовата полиция в Италия са иззели 17 тона цигари и 8 тона нарязан тютюн при акция в нелегална фабрика за цигари в град Кастаняро. При операцията са арестувани са задържани 11 души - българи и украинци, настанени в импровизирани помещения в обекта, предаде АНСА.

Стойността на инсталацията надхвърля 2 милиона евро. Тя е изградена по най-съвременни технологични стандарти и е способна да произвежда около 4 милиона цигари дневно.

В предприятието, разположено върху площ от над 5000 квадратни метра, са открити и 108 палета с прекурсори, включително материали за опаковане на цигари с логата на производители. В други складове от същата логистична мрежа в Монселиче (Падуа) и Тераса Падована (Падуа) са иззети 31 палета с материали за производство на тютюневи изделия и още 9 тона незаконно произведени цигари.

Всички задържани, заедно с двама италианци - собственици на предприятието, са обвинени в притежание на контрабандни тютюневи изделия и за фалшифициране на търговски марки.

Незаконната печалба, която обектът е можел да генерира, възлиза на около 700 хиляди евро дневно.

През последните девет месеца в няколко региона на Италия са били разследвани 33 души - украинци, българи, молдовци и италианци, а също така са разкрити 4 нелегални производствени центъра, иззети са над 72 тона незаконни цигари, готови за продажба, още около 50 тона нарязан тютюн, 421 палета с прекурсори за производство на тютюневи изделия, както и машини, оборудване и превозни средства на стойност над 6 милиона евро.