Най-голямата фабрика за производство на фалшиви цигари е разкрита при съвместна операция с международно участие на прокуратурата, ДАНС, МВР и Агенция „Митници“.

Мащабната производствена дейност е развивана под прикрие в стари постройки в землището на град Батановци, община Перник. Част от незаконната дейност е осъществявана в подземното ниво на сградата. Операцията по разкриване на фабриката е проведена с участието и съдействието на чуждестранните ни партньори от Великобритания, обяви и. д. главен прокурор Борислав Сарафов на съвместен брифинг от мястото заедно с представители на ДАНС, МВР и Агенция „Митници“. По думите му фабриката е дори по-голяма от тази в Момково.

Зам.-шефът на ГДБОП: Под кравеферма открихме фабрика за цигари, като в американски филм

„Фабриката е изградена с изключителен финансов ресурс. Работеше се при много строга конспиративност. Има тунел, който излиза на няколкостотин метра извън сградата. Действията по разкриването се дължат на почти денонощен труд на колегите от ДАНС в рамките на няколко месеца. Включително във вчерашния ден беше задържан камион, натоварен от произведени тук нелегални цигари, без акцизен бандерол, съдържащ около 990 кашона с над 10 млн. къса цигари“, съобщи председателят на Държавна агенция на национална сигурност Деньо Денев.

Действията по установяване на организаторите тепърва предстоят. Те са под надзора на Окръжната прокуратура, като предстои да бъдат извършени множество оперативно-изделявателни мероприятия, които ще бъдат проведени в координация и взаимодействие под надзора на прокуратурата от органите на ДАНС, ГДБОП и колегите от Агенция „Митници“, добави Денев.

Прокуратура на Република България

Говорим за фабрика, която е хваната, установена и е прекратена нейната работа в рамките на не повече от 3 седмици от пускането ѝ в действие. Помещението има и подземно ниво, надземно ниво, посочи Георги Димов, директор на Агенция „Митници“.

„Това е по-голяма фабрика от Момково, много по-добре организирана. На три нива са помещенията, които са обособени. Цикълът на производство е абсолютно от начало до край. Машините, които са използвани, са изключително професионални и много добри като стандарт и качество“, каза директорът на ГДБОП Боян Раев.

Прокуратура на Република България

Наблюдаващият прокурор Албена Стоилова от Окръжна прокуратура Перник, която е и говорител на прокуратурата, каза, че собственик на халето е еднолично търговско дружество с едноличен собственик на капитала и управител на дружеството - "една сравнително млада дама", родена 1989 г. Седалището и адреса на управление на Търговското дружество е в София. Дейността на дружеството, която е вписана в Търговския регистър, няма нищо общо нито с автоморга, нито с производство на тютюневи изделия, добави Сарафов.

Разследването е започнало вчера под ръководството и надзора на районната прокуратура, но днес е преминало под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура. Задържани лица все още няма.

Задържани все още няма. Установена е съпричастност на няколко лица. Става дума за международна група, която върши престъпления не само на българска територия. Цигарите са били предназначени по-скоро за износ – за англоговорящия пазар, вероятно Великобритания.

Във фабриката, строена като автоморга, са работели хора от Молдова, за които предстои да се изясни дали са легално в страната. Те са пребивавали в помещения във фабриката. Сред работниците има и български граждани. На 25 км от производствената база е задържан камион с над 990 мастърбокса цигари. След нарязването на тютюна, стоката би била продадена за около 3 млн. евро, отделно цигарите в камиона са още около приблизително 2 милиона и 850 хиляди евро. Тоест щетата за бюджета е около 6 милиона евро, стана ясно още по време на брифинга.