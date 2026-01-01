Звената на дирекция „Български документи за самоличност“ (БДС) към МВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите, съобщиха от МВР.

На граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност; При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 17 април т.г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение, е необходимо гражданите лично да подадат искане в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), областните дирекции (ОД) на МВР или районните управления (РУ) в дните от 14-и до 18 април т.г. от 8:30 ч. до 17:00 ч. и на 19 април т.г. от 8:30 ч. до 19:00 ч. В случай, че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще бъдат издавани в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът 18 април, събота и 19 април, неделя.

Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.

Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес. Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден 19 април, казаха още от МВР.

На 19 април ще се проведат парламентарни избори, в тях ще участват 24 формации - 14 партии и 10 коалиции. Формациите имат регистрирани кандидатски листи във всички изборни райони. Общо 4786 кандидати за народни представители са регистрирани за парламентарния вот.