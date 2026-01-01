/ iStock/Getty Images

Атомната електроцентрала, която се планира да бъде построена на Луната, трябва да има мощност не по-малка от 5 kW и срок на работа до 10 години, съобщи генералният директор на държавната корпорация „Росатом“ Алексей Лихачов.

Към средата на 30-те години тази станция с мощност не по-малка от 5 киловата и със срок на работа до 10 години трябва да бъде създадена на Луната“, каза Лихачов на семинара „Електроенергетика – основа за развитието на страната“ в Министерството на енергетиката на Руската федерация.

В момента „Росатом“, заедно с Курчатовския институт и „Роскосмос“, съвместно работят по определянето на облика на бъдещата атомна станция, отбеляза Лихачов.

Ядрената енергийна установка, чиято разработка се води от Русия, ще бъде сглобена на Луната в периода 2033-2035 г., пише РИА Новости. Както по-рано съобщи генералният директор на НПО „Лавочкин“ (разработчик и производител на автоматични междупланетни станции) Василий Марфин, през тези години за тази цел към естествения спътник на Земята ще бъдат изпратени три лунни електростанции (ЛЕС).

По темата

РИА Новости
Последвайте ни

Свят