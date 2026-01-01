Атомната електроцентрала, която се планира да бъде построена на Луната, трябва да има мощност не по-малка от 5 kW и срок на работа до 10 години, съобщи генералният директор на държавната корпорация „Росатом“ Алексей Лихачов.

„Към средата на 30-те години тази станция с мощност не по-малка от 5 киловата и със срок на работа до 10 години трябва да бъде създадена на Луната“, каза Лихачов на семинара „Електроенергетика – основа за развитието на страната“ в Министерството на енергетиката на Руската федерация.

В момента „Росатом“, заедно с Курчатовския институт и „Роскосмос“, съвместно работят по определянето на облика на бъдещата атомна станция, отбеляза Лихачов.

Ядрената енергийна установка, чиято разработка се води от Русия, ще бъде сглобена на Луната в периода 2033-2035 г., пише РИА Новости. Както по-рано съобщи генералният директор на НПО „Лавочкин“ (разработчик и производител на автоматични междупланетни станции) Василий Марфин, през тези години за тази цел към естествения спътник на Земята ще бъдат изпратени три лунни електростанции (ЛЕС).