Учени са очертали пътна карта за отглеждане на растения с цел подпомагане на човешкото присъствие на Луната и Марс. Плановете включват технологии, които биха могли да подобрят производството на храни и в сухи региони на Земята, предаде агенция Синхуа, цитирайки проучване, публикувано в New Phytologist.

Проектът обединява повече от 40 учени от различни страни и космически агенции, за да се очертаят пробивите в науката, необходими за създаване на самоподдържащи се растителни системи, подходящи за осигуряване на живота на тези, които ще изследват дълбокия космос, се казва в съобщение на австралийския университет в Мелбърн. Тези системи ще гарантират пресни храни, ще пречистват водата и въздуха и ще подпомагат здравето и благополучието на астронавтите, посочват изследователите.

Пътната карта се основава на последните постижения в науките, на които се разчита да подпомогнат космическите проучвания. Такива са синтетичната биология и земеделието в контролирана среда, се казва още в съобщението на учените.

Изследователите заявиха, че работата ще е приоритетно свързана с мисията „Артемис“ 3 на НАСА през 2027 г. Планирано е, след повече от 50-годишно прекъсване, с тази мисия до лунната повърхност да бъдат транспортирани хора. Предвижда се и отглеждане на растения на Луната и връщането им към Земята.

Проектирането на растителни системи за Луната ще даде нови идеи за подобряване на селското стопанство на Земята, каза съавторът на изследването, доцент Сигфредо Фуентес от Университета в Мелбърн. Фуентес, заедно с колеги от цял ​​свят, е изследвал как растенията могат да бъдат проектирани, адаптирани и наблюдавани така, че да виреят успешно в условия, характерни за Луната или Марс.

„Космосът ни подтиква да проектираме растителни системи, които са високоефективни и устойчиви и прецизно да ги наблюдаваме. Това ще помогне и за устойчивото отглеждане на храна в региони, градове и отдалечени общности на нашата планета, застрашени от суша“, посочи също Фуентес, цитиран от Синхуа.