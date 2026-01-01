Срокът, в който могат да бъдат направени промени в листите с кандидатите за депутати, изтича днес. Това се посочва в хронограмата за изборите.

До днес, ако някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, съответната формация може да предложи друг кандидат, който се регистрира с решение на районната избирателна комисия. Също до днес при отказ на регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията или коалицията, която го е предложила, може да предложи за регистриране друг кандидат.

Точно в полунощ ще бъде открита предизборната кампания.

Централната избирателна комисия (ЦИК) изтегли вчера номерата на партиите и коалициите в бюлетината за гласуване за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Вотът ще бъде осмият от 2021 г. насам.

Общо 24 политически формации ще участват на изборите – 14 партии и 10 коалиции.