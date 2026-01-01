Вълна от подкрепа, съпричастност и пожелания за успех заля DARA, която тази вечер ще представи България на финала на Евровизия 2026 с песента Bangaranga.

В 22:00 ч. огромната ни подкрепа и енергия ще бъдат заедно с Дара на сцената на Евровизия, написа президентът Илияна Йотова във Фейсбук.

„Вярваме в успеха ти, мило момиче! Вече заемаш първо място в сърцето на цяла България! Ще завладееш и цяла Европа. Имаш и мощната подкрепа на сънародниците ни зад граница, които ще гласуват за теб", пише още президентът.

Министърът на културата Евтим Милошев пожела успех на българската представителка в конкурса за песен Евровизия 2026 — DARA, която ще излезе на сцената във финала на надпреварата.

Искам категорично и най-искрено да пожелая тази вечер успех на нашата представителка от Евровизия, Дара. Вярвам, че Европа ще оцени и личността ѝ, и изпълнението ѝ. Стискаме палци за Дара, каза в Бургас министър Милошев.

Огромна подкрепа за DARA на финала изразиха от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" със специално видео, публиквано в социалните мрежи. "Давай, Дара", гласи посланието им, докато слушат и танцуват на песента Bangaranga. Полицейските сирени премигват в ритъма на песента, а държавните служители, облечени в униформите си, изпълняват част от хореографията към песента.

"Дара, пожелаваме ти най-големия късмет на света в утрешната вечер. България застава зад теб и вярва, че заслужава да бъде домакин на голямата „Евровизия“". Това написаха музикантите Хасан и Ибрахим Игнатови, които участваха в Детската Евровизия с Крисия през 2014 г.

Подкрепа за DARA дойде и от политици. Анна Бодакова, която е най-младият депутат в парламента от парламентарната група на Да, България, публикува видео в което казва: "Колеги, знаете ли, че Дара е казала, че не очаква да се пусне Bangaranga в парламента". След думите й започва да звучи песента и част от депутатите от парламентарната група започват да танцуват.

"ДА е с Дара", гласи посланието им.

Финалът на "Евровизия 2026" е тази вечер от 22:00 ч. (българско време).