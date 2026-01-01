„Това е не просто следваща стъпка напред в кариерата ми, но и шанс България да бъде забелязана като място, което отглежда талантливи хора“, сподели DARA минути след края на втория полуфинал на Евровизия, в който с изпълнението на „Bangaranga” си осигури място на големия финал и впечатли както зрителите, така и журито.

България отново е на финал на „Евровизия“: DARA разтърси сцената с Bangaranga

Във втория полуфинал на Евровизия бяха определени и последните 10 държави, които ще се борят за победата в големия финал. Освен България, място сред финалистите си осигуриха още Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия.

Надпреварата приключи за Армения, Швейцария, Азербайджан, Люксембург и Латвия, които не успяха да съберат достатъчно подкрепа от зрителите и журито.

Още след първия полуфинал, проведен на 12 май, към финала се класираха Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша.



Към тях директно се присъединяват Великобритания, Германия, Италия и Франция като част от т.нар. „Голяма петорка“, както и Австрия в ролята си на домакин на тазгодишното издание на конкурса.

Големият финал на „Евровизия 2026“ ще се проведе на 16 май във Wiener Stadthalle във Виена. DARA ще излезе на сцената под номер 12 – позиция, която според феновете е значително по-благоприятна от откриващото място в полуфинала.

БТА

По време на финала точките на българското жури ще бъдат представени на живо от водещата на младежкото предаване по БНТ 1 „В ритъма на града“ Владимира Илиева.