Сред множеството, които изразиха публична подкрепа за песента, с която DARА участва в „Евровизия“, се оказа и жандармерията.

На Facebook страницата на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ беше публикувано видео, в което униформени танцуват под звуците на Bangaranga.

Сред подкрепилите изпълнителката е и актрисата Гергана Стоянова, която изразява възмущение от негативни коментари по адрес на участието.

Вчера DARA се класира за големия финал на „Евровизия“, след като впечатли зрителите и журито с изпълнението си на Bangaranga по време на втория полуфинал на конкурса.

Българската изпълнителка даде старт на музикалната надпревара, като първа излезе на сцената във втората полуфинална вечер и постави силно начало на шоуто. След енергичното си представяне DARA заслужено намери място сред 10-те финалисти, които ще се борят за победата на 16 май.