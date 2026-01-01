България е големият победител на юбилейното 70-о издание на „Евровизия“ 2026 с 516 точки, след като DARA направи едно от най-силните и коментирани изпълнения на сцената на конкурса.

DARA представи България с „Bangaranga“ – изпълнение, което разтърси сцената и се превърна в един от най-запомнящите се моменти на финала. Под номер 12 българската звезда излезе с невероятна енергия, взриви залата и остави публиката на крака с впечатляващо и силно шоу, което дълго ще се помни.

БГНЕС

DARA разтърси финала на „Евровизия“ с взривяващо изпълнение (ГАЛЕРИЯ)

На второ място останаха "Израел".

Освен България, в големия финал на „Евровизия“ участие взеха общо 25 държави, които превърнаха сцената в истински музикален маратон.



Сред останалите 24 участници бяха представители на Дания, Германия, Израел, Белгия, Албания, Гърция, Украйна, Австралия, Сърбия, Малта, Чехия, Хърватия, Великобритания, Франция, Молдова, Финландия, Полша, Литва, Швеция, Кипър, Италия, Норвегия, Румъния и Австрия.

Часове преди финала: България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия“

Часове преди финала България получи наградата за най-добро артистично изпълнение на Евровизия 2026. Това съобщи музикалният продуцент Саня Армутлиева чрез пост във Фейсбук. Тази награда е за невероятния сценичен екип зад DARA и Bangaranaga според коментаторите на участващите държави, пише още Армутлиева.

БГНЕС

Сирени, танци и пожелания: Огромна подкрепа за DARA преди финала (ВИДЕО)

Това е и завръщане на България на сцената на „Евровизия“ след тригодишно отсъствие. За последно страната ни участва в конкурса през 2022 г., а най-силното българско представяне остава второто място на Кристиан Костов с песента „Beautiful Mess“ през 2017 г.

БГНЕС

И жандармерията подкрепи DARA и Bangaranga (ВИДЕО)

Тазгодишното издание на конкурса е 70-ото юбилейно издание на „Евровизия“. Музикалното събитие се проведе във Виена, Австрия, след победата на страната през 2025 г.



Първото издание на „Евровизия“ се провежда на 24 май 1956 г. в Лугано, Швейцария. Вдъхновен от италианския фестивал „Санремо“, конкурсът е създаден като телевизионен експеримент с идеята да обедини разпокъсана следвоенна Европа. В първото му издание участват едва седем държави.

БТА

През 2015 г. „Евровизия“ официално влиза в Книгата на рекордите на Гинес като най-дълго провежданото ежегодно телевизионно музикално състезание в света.

Макар да е европейски конкурс, през годините в него участват и държави извън континента чрез членството си в Европейския радиоразпръсквателен съюз (EBU), сред които Израел (от 1973 г.) и Австралия (от 2015 г.).

До 1999 г. правилото изисква участниците да изпълняват песните си на един от официалните езици на страната си. Днес те имат пълна свобода на избор, като английският език доминира сред повечето победители през последните години.