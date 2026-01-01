Всички сме го изпитвали – онова тежко чувство на сънливост веднага след обяд или вечеря, когато единственото ни желание е да потърсим дивана. Оказва се обаче, че точно в този момент тялото ни има нужда от нещо съвсем различно, за да се "рестартира“. И не, не става въпрос за изтощителни часове във фитнеса, а за нещо съвсем просто – 10 минути пеша, съветват експерти.

Вместо да оставим инсулина да направи рязък скок, който по-късно ще ни остави без енергия, можем буквално да "излъжем“ метаболизма си. Когато тръгнем на кратка разходка веднага след ставане от масата, нашите мускули влизат в ролята на гъба – те започват да изсмукват глюкозата от кръвта, превръщайки я в гориво, вместо в мазнини.

Това не е просто физическо движение, а биологичен трик, който спасява сърцето и ни държи бодри до края на деня. Следващият път, когато приключите с храненето, просто не сядайте веднага. Дайте си тези десет минути – тялото ви ще ви се отблагодари по начин, който никое хапче не може да замени.