Американската компания "Спейс Екс" (SpaceX) на Илон Мъск изпрати товарен кораб към Международната космическа станция (МКС). Изстрелването на ракетата носител "Фолкън 9" с кораба "Карго Драгън" от космодрума в Кейп Канаверал, щата Флорида, бе излъчено на живо на сайта на НАСА (Националната администрация за въздухоплаване и изследване на космоса).

Ракетата Falcon 9 на SpaceX успешно излетя

Тридесет и четвъртата мисия за снабдяване на орбиталната станция започна в 18:05 ч. източноамериканско време вчера (1:05 ч. българско време днес). Товарният космически кораб ще достави на МКС около 2,9 тона полезен товар, включително оборудване за експерименти за изследване на влиянието на микрогравитацията върху бактериите и на движението на микрочастици при безтегловност, посочва ТАСС.

От НАСА уточниха, че е планирано "Карго Драгън", който няма екипаж, да се скачи автономно с МКС утре в 7:00 ч. източноамериканско време (14:00 ч. българско време).

Изстрелването на кораба, предвидено първоначално за вторник, бе отложено няколко пъти заради неблагоприятни метеорологични условия.