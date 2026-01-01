Земетресение с магнитуд 6,4 и дълбочина 10 километра разтърси източното крайбрежие на най-големия японски остров Хоншу, съобщи Германският изследователски център за геонауки, цитиран от Ройтерс.
Magnitude 6.3 #earthquake hits northern #Japan, no #tsunami warning issued—— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) May 15, 2026
The epicentre of the earthquake was off the coast of #Miyagi prefecture at a depth of 50km, the Japan Meteorological Agency said.
По-рано Японската метеорологична агенция заяви, че според предварителни изчисления трусът е бил с магнитуд 6,3.
The focus of the 8:22pm quake was off the coast of Miyagi Prefecture at about 50 kilometres underground. https://t.co/95N8MTz2mi— The Star (@staronline) May 15, 2026
Епицентърът на земетресението се намира край градовете на префектура Мияги, съобщи метеорологичната агенция, като добави, че няма издадено предупреждение за цунами.
По-рано днес Синхуа информира, че земетресение с магнитуд 6,0 е разтърсило японския остров Иво Джима.